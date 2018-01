Vorerst nur stiller Abschied von Hanery

In ihrer Todesanzeige, die am Freitag in mehreren Zeitungen erscheint, informiert die Trauerfamilie, dass sie «in aller Stille im engsten Familienkreis» von Hanery Amman Abschied nehmen wird. Man werde aber alle trauernden Freunde und Freundinnen zu einem späteren Zeitpunkt einladen, «mit uns eine ehrende und musikalische Gedenkfeier für Hanery zu feiern». Wie seine Schwester Jeannette Sutter-Ammann am Mittwoch auf Anfrage erklärte, wird über Ort und Datum dieser Feier noch genau informiert werden.

Der Interlakner Komponist, Pianist und Sänger Hanery Amman war am Samstag 65-jährig an einer Lungenkrebserkrankung gestorben. Er galt zusammen mit Polo Hofer, mit dem er 1971 Rumpelstilz gegründet hatte, als Wegbereiter für den Mundartrock, aber auch als herausragender Klaviervirtuose. (aka)