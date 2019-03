Dass nun ausgerechnet dieser Nils Fiechter vom Gemeinderat zum Nachfolger von Ramon Kunz als Gemeindeverwalter von Oberwil im Simmental bestimmt wurde, hat bei einigen Bürgern der Gemeinde die Gemüter derart erregt, dass sie sich wohl auch einen Monat nach Bekanntwerden noch immer nicht wieder beruhigt haben. Schliesslich zieht da ab 1. Mai ein junger Mann in die Verwaltung der sonst so beschaulichen Simmentaler Gemeinde ein, der nur wenige Wochen zuvor mit seiner Verurteilung landesweit für Schlagzeilen gesorgt hatte.

Heftige Reaktionen

Die zum Teil heftigen Reaktionen aus der Bevölkerung in Leserbriefen und sozialen Netzwerken sowie die Berichte in auch überregionalen Medien bewogen den Gemeinderat schliesslich dazu, zu den Äusserungen Stellung zu nehmen. «Für den Gemeinderat steht die Ausübung eines politischen Mandates grundsätzlich nicht im Widerspruch mit der Gemeindeverwalterstelle», heisst es in der Mitteilung. Und weiter: «Dennoch wird der Gemeinderat Herrn Fiechter vor seinem Stellenantritt die Problematik zwischen seiner künftig in der Öffentlichkeit stehenden Tätigkeit und seinem politischen Engagement klar aufzeigen und dies in Zukunft auch beobachten.»

Die Verurteilung in erster Instanz gegen die Rassismusgesetzgebung von Herrn Fiechter stehe aus der Sicht des Gemeinderates jedoch in keinem Zusammenhang mit der Anstellung als Gemeindeverwalter. «Daher steht der Gemeinderat vollumfänglich hinter der getroffenen Wahl von Nils Fiechter.» Wie Oberwils Gemeindepräsident Michael Blatti (ebenfalls SVP) bereits vorher erklärt hatte, habe es zwei Bewerbungen auf die Stellenausschreibung gegeben, wobei sich eine Bewerberin noch zurückgezogen habe.

Fiechter war somit der einzige Kandidat. Und im gerade erschienenen Infoschreiben der Gemeinde legt Blatti noch einmal nach: Die Emotionen nach Bekanntgabe der Wahl seien teilweise «unfair» und «nicht ganz nachvollziehbar». Und: «Geben wir dem jungen Mann die Chance, sich bei der Gemeindeverwaltung zu beweisen.»

Keine Vorgaben vom Kanton

So weit die Sichtweise des Gemeinderats. Stellt sich die Frage, ob es übergeordnete rechtliche Regelungen für die Anstellung eines Gemeindeverwalters gibt. Konkret: Kann jemand Gemeindeverwalter werden, wenn er vorbestraft ist? Die Antwort von Monique Schürch vom kantonalen Amt für Gemeinden und Raumordnung ist eindeutig: «Der Kanton macht diesbezüglich weder Vorgaben, noch gibt er Empfehlungen. Das liegt im Ermessensspielraum der Gemeinden.»