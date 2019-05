Vor fünfzig Jahren hatte die Bödelibahn ausgedampft

Es war eine beschwerliche Fahrt für Reisende, die Mitte des 19. Jahrhunderts das Berner Oberland besuchten. In Thun mussten sie auf das Dampfschiff umsteigen und so den Thunersee bis Neuhaus oder Därligen überqueren. Der heutige Kanal bis nach Interlaken-West bestand damals noch nicht, also ging es auf der Strasse per Kutsche weiter. Man suchte einen Weg, die Anreise zu vereinfachen. Nach halbjähriger Bauzeit wurde 1872 die normalspurige Eisenbahnstrecke der Bödelibahn-Gesellschaft (BB) von Därligen bis zur Station Zollhaus, heute Interlaken-Ost, eröffnet.