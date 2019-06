Von Tragödien und Träumen

Sein Freund, der Mürrner Hotelier Kurt Huggler, der das Drama am Schwarzmönch mit dem Feldstecher von zu Hause aus praktisch live miterleben musste, fand fünf Jahre später in Zürich ein 750 Kilo schweres Granitkreuz, das gratis abgegeben wurde, da eine Grabfrist abgelaufen war. Seither thront das zweifellos schwerste Gipfelkreuz Europas auf dem Gipfel des Schwarzhorns, der von der Silberhornhütte in 20 Minuten zu Fuss über den ausgesetzten Gipfelgrat erreichbar ist.

Noch vor Sonnenaufgang

Fünf Kilometer westlich davon ziert seit 12 Jahren ein schlankes Gipfelkreuz aus Vierkantrohren den Gipfel des Bietenhorns (2756 m). Dessen Ursprung war keine Tragödie, sondern der Traum des Mürrner Bergführers Ueli Frei, der die Idee hatte, dem Mauerblümchendasein des Bietenhorns im Schatten des benachbarten Schilthorns ein Ende zu setzen.

Der damalige Automechaniker-Lehrling Martin Feuz, Sohn des langjährigen örtlichen SAC-Sektionspräsidenten und heutigen Ehrenmitglieds René Feuz, nahm die Herausforderung zum Bau eines Gipfelkreuzes mit viel Elan an und brach eines Nachts um zwei Uhr auf, das Kreuz noch vor Sonnenaufgang auf dem Bietenhorn montieren zu gehen.

Das vom Südtiroler Athesia-Verlag und dem Innsbrucker Tyrolia-Verlag herausgegebene 336-seitige Buch «Gipfelkreuze» erzählt Geschichten von weiteren 15 Schweizer Gipfelkreuzen, sowie 83 solchen aus dem benachbarten Alpenraum.

Erhältlich ist das Buch unter der ISBN 978-3-7022-3752-3.