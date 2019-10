Von Plymouth aufs Bödeli

Was hat man erreicht? «Es wäre gelogen, wenn wir sagen würden, England habe auf uns gewartet. Doch das war uns zu jeder Zeit bewusst. Unsere Konzertlokale hätten unterschiedlicher nicht sein können, ebenso die dort angetroffenen Voraussetzungen. So haben wir in dieser Woche einen enormen Erfahrungsschatz mitgenommen.»

Und nun, gewissermassen als Schweizer Abschluss dieser Tour, werden Beyond Dystopia am Samstag, 26. Oktober, im Musikrestaurant Goldener Anker in Interlaken auftreten, zusammen mit den Lokalmatadoren Jackmills. Zudem sei eine CD in Planung. Aber, wie die Band mittelt: «Für unser erstes Album nehmen wir uns bewusst viel Zeit. Wir wollen nichts überstürzen und alles richtig machen. Das lässt uns genügend Spielraum, um die Songs auch live zu testen und zu verbessern.»