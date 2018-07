Vom Geheimtipp zum Insidertipp

Ein Feuer brannte, verheissungsvoller Duft von gegrilltem Fleisch lag in der Luft, Kinder rannten spielend herum, und irgendwo bellte ein Hund. Im Hintergrund waren Dudelsäcke und elektrische Gitarren zu hören.

Die Stimmung war ruhig, bis ein markerschütternder Schrei, der die umliegenden Felsen erbeben und den zahlreichen Zuschauern das Blut in den Adern gefrieren liess, die friedliche Atmosphäre jäh zerriss: Ein Highlander schleuderte den Baumstamm über neun Meter weit, und sein archaischer Urschrei liess ihn zwanzig Zentimeter weiter fliegen. Mindestens.

Daneben schwang eine zierliche Brunette in grün- und blaukariertem Kilt und schwarzem T-Shirt, das sie als Angehörige des Clans der Strohhühner auswies, eine Amazonenaxt über den Kopf und traf das Ziel. Zwar nicht mittig, aber ihre Freude war riesig und das Triumphgeschrei ihrer Mitstreiterinnen gelebte Leidenschaft.

«Schön, wenn man sich noch so freuen kann», lächelte eine Blondine, die zum Pink-Fluffy-Unicorn-Clan gehörte. Die Clanfrauen der rosaroten Einhörner waren von weit her angereist. Aus dem Züribiet, Einsiedeln und aus dem Aargau. «Wir kommen gerne ins Rothbad, weil es hier so friedlich, heimelig und familiär zugeht», sagte sie und versprach, im nächsten Jahr wieder zu kommen.

Auf dem Sportplatz im Rothbad tummelten sich am Wochenende über hundert Highlanderinnen in ihren bunt gemusterten Kilts. OK-Mitglied Peter Weissmüller zeigt sich über die dritte Ausführung der Highland Games im Diemtigtal wieder positiv überrascht. «Es kommen immer mehr Clans. Und dies, ohne dass wir unsere Veranstaltung ausschreiben müssen.»

Heuer waren es insgesamt 26 Clans, vor drei Jahren hat alles mit 14 angefangen. «Damals dachte ich, 24 Clans seien vom Platz her das Maximum», erinnert sich Weissmüller und fügt an: «Vielleicht geht es auch noch mit 30. Aber dann wird uns unser Sportplatz Grenzen setzen.»

Auf jeden Fall gilt: Wer an den Highland Games im Rothbad teilnehmen will, muss sich früh anmelden. Die gemütlichen Spiele im Berner Oberland entwickeln sich vom Geheimtipp in einen echten Insidertipp.

Zum ersten Mal durften in diesem Jahr auch die Kinder zeigen, was sie draufhaben. 29 Einzelkämpfer sind in drei Jahrgangs­kategorien (U-15/U-12/U-9) angetreten. «Es war ein riesen Plausch», freut sich Weissmüller und kündigt an, im nächsten Jahr auch bei den Kindern einen Clanwettkampf einzuführen.

Die meisten Kinder haben Eltern, die selber in Clans an solchen Games teilnehmen. Der Apfel fällt auch hier nicht weit vom Stamm. Die Freude bei den Clans und den Veranstaltern ist gross, im nächsten Jahr schreibt die Erfolgsgeschichte vom Rothbad ein weiteres Kapitel.

Ranglistenauszug. Damen Clan: 1. Pink Fluffy Unicorn; 2. Chnorzi Wiiber; 3. Strohhüener.ch. Damen Einzel: 1. Roxy Grogg, Pink Fluffy Unicorn; 2. Daniela Kuriger, Pink Fluffy Unicorn; 3. Angela Linder, Chnorzi Wiiber. Herren Clan: 1. Braveheart- Clan; 2. Rebreg 1; 3. Flüehblüemli. Herren Einzel: 1. Michael Weibel, Braveheart-Clan; 2. Mathias Kappeler, Grauzone; 3. Toni Regez, Rebreg 1. (Berner Oberländer)