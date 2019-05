«Voll Rohr» der baldigen Passöffnung entgegen

Während in den tieferen Lagen bereits die Löwenzahnfelder blühen, herrscht auf den Alpen­pässen vorläufig noch tiefster Winter. So ist am Sustenpass ab Steingletscher an einen weiteren Vorstoss der Strassenräumung Richtung Passhöhe gar nicht zu denken. Zu hoch ist die von Stuhlweng und Obertal drohende Gefahr von Nassschneelawinen. «Mitte nächster Woche wollen wir aber mit der Schneeräumung in Richtung Himmelrank beginnen», sagt der für die Sicherheit und den Unterhalt der Passstrassen zuständige Vize-Strasseninspektor Christof Ott.