Villiger hat sich hochgekämpft

Plötzlich gelähmt

2004 leitete der junge Familienvater ein Jugendsportlager in Leysin. Auf der Heimfahrt glitt Villiger mit seiner Kawasaki 1100 in einer Kurve auf einer riesigen Öllache aus. «Es gab einen Knall, der Töff flog davon, und ich sah einen Blitz vor Augen», so Villiger.

Beim Sturz wurde das Rückenmark irreparabel verletzt. «Von einem Moment auf den anderen war ich schachmatt und lag auf der Intensivstation mit der Diagnose Paraplegie.»

Doch aufgeben war keine Option: «Ich war sehr motiviert, zu kämpfen und nach vorne zu schauen.» Noch auf der Intensivstation plante er mit seiner Frau den Bau ihres neuen, rollstuhlgängigen Hauses.

Villiger konnte bei seinem Arbeitgeber in die neue Funktion als Betriebswirtschafter wechseln. Und bereits während der Reha in Nottwil suchte er sich neue sportliche Herausforderungen. Villiger meint dazu: «Selbstständigkeit und Selbstbestimmung sind mir enorm wichtig.»

Villiger zeigte Aufnahmen aus dem Rollstuhlsport, vom Fahren mit dem Handbike oder auf speziellen Langlaufski. Mit eiserner Disziplin erkämpfte er sich eine Kaderqualifikation sowie je eine Teilnahme an Europa- und Weltmeisterschaft. Villiger: «Wir ­haben ein Pararacing-Team aufgebaut und bieten querschnittgelähmten Sportlern neue Möglichkeiten, sich in eine positive Richtung zu entwickeln.»

Heute sieht Villiger seinen Unfall als persönliche Chance und will sich laufend sportlich weiterentwickeln. Als Sportler mit Handicap müsse er jedoch besonders sorgfältig agieren. «Man ist nicht gefeit vor neuen Verletzungen», so der Vater dreier Söhne, der seit 2018 in der Handbike-Nationalmannschaft ist.