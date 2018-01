Viks lachende Augen

Grosse Ehre für den am 26. November 2016 verstorbenen langjährigen OK-Präsidenten des ­Lauberhornrennens, Viktor «Vik» Gertsch: In einer schlichten Zeremonie enthüllten am Mittwochnachmittag sein langjähriger Wegbegleiter Fredy Fuchs, sein Nachfolger Urs Näpflin und Swiss-Olympic-Präsident Jürg Stahl sein Bronzerelief.

Dieses hängt ab sofort an der Gebäudefassade des Zielhauses in Innerwengen, unmittelbar neben der Gedenktafel für den vor 27 Jahren tödlich verunfallten Gernot Reinstadler.

Lachende Augen

Fredy Fuchs feierte am Mittwoch seinen 80. Geburtstag. Für ihn wurde es aber auch deshalb ein ganz spezieller Tag, weil er das Bronzerelief seines verstorbenen Freundes enthüllen durfte: «Das Werk zeigt verblüffend genau den Moment, in welchem Viktors Augen jeweils zu lachen angefangen haben, wenn er mal wieder einen seiner legendären Sprüche auf Lager hatte.»

Anhand eines Fotos sei der Hofstetter Holzschnitzer Fritz Fuchs in der Lage gewesen, diesen Gesichtsausdruck wiederzugeben. «Ich habe den besten Holzschnitzer der Schweiz gefunden, und dafür bin ich sehr dankbar.» Fredy Fuchs am Mittwoch im Gespräch mit Medienchef Christoph Leibundgut: «Das Relief zeigt Viktors Augen, die zu lachen anfangen.» Foto: Bruno Petroni

Fredy Fuchs als Rennleiter und Viktor Gertsch als Präsident prägten während 42 Jahren die Lauberhornrennen. «Und wir hatten nie Streit», blickt Fredy Fuchs auf glückliche Zeiten zurück. «Klar waren wir nicht immer gleicher Meinung; aber immer konnten wir Differenzen in Frieden und Ruhe zusammen diskutieren.»

«Mein Lauberhornvater»

Urs Näpflin, der vor vier Jahren das Mandat des OK-Präsidenten von seinem Vorgänger Viktor Gertsch übernommen hat: «Viktor war mir ein Lehrmeister und Vorbild. Mit ihm verlor ich meinen Lauberhornvater. Seine Art, wie er die Menschen wahrnahm, und seine Präsenz, die er immer hatte, bleiben unvergessen.» (Berner Oberländer)