Am gleichen Tag noch eine weitere Vesper

Das Barockensemble L’estro armonico – bestehend aus vier Musikerinnen und einem Musiker aus fünf verschiedenen Ländern – und dazu eine einheimische Erzählerin werden die Zuhörenden nicht nur passiv reisen lassen, sondern sie auffordern, kräftig mitzuhelfen, um den Dreimaster heil über die Weltmeere zu lotsen.

So viel sei verraten: Es wird unter anderem um Zeichnungen und Improvisationen gehen. Spätnachmittags um 17 Uhr des gleichen Tages findet bereits die 2. Vesper statt, mit einer Hommage an Arcangelo Corelli, dessen Musik weit über die Landesgrenzen hinaus einen beträchtlichen Einfluss hatte. Musizieren wird auch hier L’estro armonico.

Im 3. Vesperkonzert kommt ein Vogel geflogen – natürlich auch er von weit her; er bringt Melodien für Flöte und Orgel beispielsweise aus Argentinien und Polen und besondere «musikalische Süssigkeiten» aus Lübeck, Salzburg und – man höre und staune – sogar aus dem benachbarten Basel.

Vergnügliche Reise mit der Lütschine

Letztes Jahr fand das zweigeteilte Vesperkonzert vor und in der Kirche Gsteig viel Anklang – Grund genug für die Organisatorinnen, das Experiment auch dieses Jahr zu wagen, diesmal mit zwei Cellistinnen. Und da in der ersten Programmhälfte die Musik im Hintergrund vom Rauschen der Lütschine begleitet wird, können sich die Zuhörer gedanklich auf deren Wellen wieder auf eine lange Reise begeben, über verschiedene Seen und Flüsse bis ans Meer.