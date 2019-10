Verkauf der Sommerau für eine Million?

Fährt der Landwirtschaftsbetrieb Sommerau nun endgültig in sichere (politische) Gewässer? Der Gemeinderat Boltigen schlägt der ausserordentlichen Gemeindeversammlung vom kommenden Donnerstag vor, die Grundstücke «Summerau» und «Untere Schüpfebode» an Nicole und Daniel Eschler als Meistbietende zum Preis von einer Million Franken zu verkaufen. Ein Verkauf und keine Pacht mehr, weil die Sommerau in letzter Zeit für einigen politischen Wirbel gesorgt hatte.