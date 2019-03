Vereine machten gemeinsame Sache

Feuerwehren waren auch auf der Piste schnell

Auch in Adelboden wurde ein Skirennen ausgetragen. Bei richtigem Feuerwehrwetter, also bei Regen, Schnee und Wind, konnte zum 23. Mal das kantonale Feuerwehrkommandanten-Skirennen auf der Tschentenalp in Adelboden durchgeführt werden. Dabei wurden in zwei Riesenslalomläufen sowohl die Sieger in zwei Alterskategorien als auch die Sieger der Landesteile und im Sektionswettkampf die schnellsten Feuerwehren des Kantons auserkoren.

In der Kategorie I siegte Christian Wyssen aus Reichenbach, Kategorie II dominierte Marcel Strub aus Lobsigen. Den Sektionswettkampf entschied die Feuerwehr Reichenbach für sich. In der Zwischenzeit bis zu dem gemeinsamen Fondue und der Rangverkündigung im Bergrestaurant wurden die Teamkräfte beim «Schlauchziehen» gemessen, was auf Schnee ganz neue Techniken erforderte. Das 24. Rennen findet im nächsten Jahr wie gewohnt am zweiten Märzwochenende statt. (pd/nik)