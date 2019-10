Verein will Sitze behalten, SVP strebt Ausgleich an

9 Mitglieder zählt Habkerns Gemeinderat. Und während Gemeinde um Gemeinde ihre Exekutive verkleinert, bleibt in Habkern auch nach den Gemeindewahlen vom 20. Oktober unverändert. Anders als in manchen anderen Räten, wird in Habkern die Anzahl ausscheidender Mitglieder nicht 1:1 ersetzt und allfällige Bisherige sowie die Neuen somit still gewählt, sondern den Habkerinnen und Habkern wird eine Auswahl vorgelegt.