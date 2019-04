Verein fordert Wolfabschuss

«Jetzt muss etwas geschehen», sagte Thomas Knutti, Präsident der vor einem Jahr gegründeten Vereinigung zum Schutz von Wild- und Nutztieren vor Grossraub­tieren im Kanton Bern. Der SVP-Grossrat aus Weissenburg sprach am Montag an der ersten Hauptversammlung der Vereinigung auf dem Expo-Gelände in Thun den Wolf M76 an. Im letzten Sommer hatte das Tier vorab im Gebiet Schangnau mehrere Schafe und Ziegen gerissen. «Das Mass des Erträglichen ist längst überschritten», hielt Knutti fest. Noch bevor in diesem Sommer die Alpen im Gebiet Hohgant bestossen werden, will die Vereinigung dem Wolf deshalb ans Lebendige.