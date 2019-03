Verdient ernsthafte Prüfung

Als 2014 bekannt wurde, dass am Rugen in grossem Masse Schotter abgebaut werden soll, war die Aufregung gross, und das Projekt, genannt Roca, wurde schnell begraben. Zu Recht. Und nun, fünf Jahre später, kommt die Marti AG und will ebenfalls an das heiss begehrte Gestein. Ein Vorhaben, das es verdient, ernsthaft geprüft zu werden. Aber weshalb die ungleiche Behandlung?