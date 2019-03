Untertagebau statt eines offenen Steinbruchs

Hartschotter ist ein rares Gut. Der Abbau ist nur an wenigen Orten möglich. Genau dies hat die Berner Marti-Gruppe am Därliggrat vor. Man sei sich bewusst, dass es sich um ein heikles Thema handle, erklärt Olivier Balmer, Marti Dienstleistungen AG. Zur Erinnerung: 2014 sorgte das Projekt Roca für grosse Aufregung. Am Rugen sollten in unmittelbarer Nachbarschaft zur geschichtsträchtigen Unspunnenwiese in einem offenen Steinbruch jährlich 300'000 Tonnen Hartschotter abgebaut werden.