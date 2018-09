Ungeschöntes von der Arche Erde

Eine tote Ratte auf einer Abfallhalde, Maden im aufgedunsenen Körper. Für den jungen Basler Jürg Kreienbühl wurde die Ratte 1953 zur Sinnfrage. Die Natur zeigte sich als Maschinerie, die alles auflöst, und der Prozess verläuft nicht in Schönheit. Auch der Mensch verändert die Welt. Rost, Abfallberge, Bidonvilles, Industriegürtel. Kreienbühl, ein begabter Naturwissenschaftler, entschied sich fürs Malen.

Er machte eine Malerlehre. Mit einem Stipendium der Stadt Basel ging er nach Paris, in die Banlieues. «Unter den Gestrandeten erfuhr er Menschlichkeit», sagte der Basler Publizist Aurel Schmidt an der Vernissage im Kunsthaus Interlaken. Kreienbühl malte und zeichnete sie, ihre Not und ihre Wohnräume, wo sie auf Trashmöbeln Oasen aus Erinnerungskrimskrams aufbauten.

Nein vor dreissig Jahren

Heinz Häsler, Kurator des Kunsthauses, hätte als Vorstandsmitglied der damaligen Kunstgesellschaft schon vor dreissig Jahren gern Werke von Kreienbühl gezeigt, weil deren hohe Qualität ihn überzeugte. Das Wagnis wurde damals abgelehnt. Die aktuelle Werkschau zeigt, dass der Maler seine Motive miterlebte. Er hielt dabei konsequent und mit oft unglaublicher Detailgetreue die Realität fest.

Abstraktion war für ihn Flucht in die Unverbindlichkeit. Er dokumentierte den Niedergang der Galérie de Zoologie im Jardin des Plantes in Paris. Die 1889 gebaute Glas-Metall-Konstruktion war so marod, dass sie geschlossen wurde. Eine Pinguingruppe und eine Reihe von zoologischen Präparaten in Formalin, diese mit farblich sehr schön abgestimmtem Hintergrund, zeigen auf, dass selbst Konserviertes vergeht.

Vergänglich auch die Kupferkessel der Brauerei Warteck oder Gipsheilige in einer aufgegebenen Fabrik in Frankreich. Das Neue, das bei Kreienbühl aus den Ruinen blüht, ist keine Verbesserung: Industriekamine, Riesenplattenbauten am Meeresstrand, Ölteppiche. «Seit ich 14 war, waren wir ein kleines Malunternehmen», sagte an der Vernissage Kreienbühls Sohn Stéphane Belzère, auch er Kunstmaler. «Papa mort» heissen die Bilder, die von ihm zu sehen sind: ein Mann im offenen Sarg in einer farbigen Wolke aus Gedanken und Emotionen.

Mutter und Gattin Suzanne Lopatas Bilder sind stofflicher, dekorativer: Interieurs voll geschichtenträchtiger Gegenstände, eine Bauabsperrung, die sich bläht wie ein Theatervorhang. Ein Bild von Jürg Kreienbühl fällt auf: Ein alte Frau – seine Mutter – schaut aus einem Fenster aufs helle, weite Meer, das sich am Horizont mit einem heiteren Himmel trifft.

Ausstellung bis zum 18. November. Führungen: 7. und 21. Oktober sowie 11. November um 11 Uhr. Am 31. Oktober um 19 Uhr hält Heinz Häsler einen Vortrag zum Thema «Realistische Malerei in der Schweiz im 19. und 20. Jahrhundert». (Berner Zeitung)