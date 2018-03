Umsteigefreie Verbindung Montreux-Interlaken verzögert sich

Die umsteigefreie Bahnverbindung Montreux-Interlaken verzögert sich nochmals um ein Jahr. Nach den neusten Plänen kann sie erst Ende 2020 eingeführt werden. Das teilten die Montreux-Oberland-Bahn (MOB) und die BLS am Montag mit. Für die Zulassung der Umspuranlage in Zweisimmen seien umfangreiche Testfahrten nötig, hiess es zur Begründung.

Wer heute von Montreux nach Interlaken fährt, muss in Zweisimmen umsteigen. Denn die Schmalspurbahn MOB kann nicht auf der Normalspur der BLS weiterfahren. Abhilfe schaffen soll die Umspuranlage, welche die BLS im Herbst 2018 auf zwei Gleisen am Bahnhof Zweisimmen einbaut.

Anschliessend finden die Testfahrten mit den neu entwickelten Drehgestellen statt, die an bestehende Wagenkasten montiert werden. Die Drehgestelle stellt Alstom in Deutschland her.

Das Projekt stellt die Techniker vor einige Herausforderungen. Die Wagen müssen auf zwei Spurbreiten mit unterschiedlichen Sicherheitsanforderungen, Strom- und Signalsystemen funktionieren. Um die Betriebssicherheit zu gewährleisten, sollen Testfahrten zu verschiedenen Jahreszeiten und Wetterbedingungen durchgeführt werden.

Stadler baut 20 Wagen

Beim Schweizer Schienenfahrzeugsteller Stadler hat die Montreux-Oberland-Bern 20 Personenwagen für die umsteigefreie Reise bestellt. Die Schmalspurwagen werden mit grossen Panoramafenstern und komfortablen Sitzen ausgestattet, wie die MOB am Montag mitteilten.

Nach dem Bau werden die Wagen auf die Drehgestelle montiert. Die BLS-Lokomotive und der MOB-Triebwagen sind hingegen nicht umspurfähig. Sie werden also an- und abgekuppelt. Die umsteigefreie Reise zwischen Montreux und Interlaken Ost vermarkten MOB und BLS unter dem Namen GoldenPass-Express. (msl/sda)