Der einzige Überlebende des tragischen Autounglücks in Schweden ist zurück in der Schweiz. Wie die Gemeinde Adelboden am Mittwoch «auf Wunsch der Angehörigen» mitteilt, wurde der 23-jährige Adelbodner durch die Rettunsflugwacht vom Schwedischen Luela nach Bern gebracht. Dem jungen Mann gehe es «den Umständen entsprechend».