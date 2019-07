Über tausend Fische tot

Wie am Freitag bekannt wurde, sind nach einem Gewitter im Raum Lombachalp vom Mittwochabend in der Fischzucht von Unterseen eine grosse Anzahl Fische verendet. Wie Anlagenchef Sämi Marti auf Anfrage berichtet, spülte der Lombach so viel Holz und Schlamm mit sich, dass die Wasserfassung am Lombach überfordert gewesen sei.