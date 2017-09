Über Stock, Stein und Zaun zur nächsten Flagge

Etwa 300 nummerierte Röhrchen stecken derzeit im Wald- und Weidegelände oberhalb von Grindelwald im Boden. Zufällig sehen wird sie kaum jemand. Die meisten stehen an unwegsamen Orten. Für die rund 1500 Orientierungsläuferinnen und -läufer, die am kommenden Wochenende nach Grindelwald reisen, wird das die Herausforderung sein: Mit einer präzisen Karte, einem Kompass, schnellen Beinen und einem wachen Kopf sollten sie exakt jenen Felsen, jene Kuppe oder jene Geländemulde finden, wo am Wettkampftag neben den Röhrchen, die als Vormarkierung dienen, eine orange-weisse Postenflagge stehen wird.

Bis dahin hat Hermann Wenger noch viel zu tun: Der Grindelwalder ist Mitglied der Orientierungslauf-Gruppe Bern (OLG Bern) und der Kontrolleur einer der beiden nationalen Wettkämpfe, die neben dem Weltcupfinal ausgetragen werden. Ein schwieriges Amt. Denn Orientierungsläufer schlagen die schnellste Route ein. Welche das ist, müssen sie selber vor Ort entscheiden. Manchmal ist es der kürzeste Weg quer durch den Wald und über Weiden, manchmal aber auch ein kleiner Umweg, mit dem sich eine besonders unwegsame oder felsige Passage vermeiden lässt.

Gespräche mit Heimvorteil

Über gut 60 verschiedene Grundstücke könnten die gewählten Routen führen. Gegen 40 Telefongespräche hat Hermann Wenger, der heute in Köniz wohnt, deshalb mit Eigentümern und Pächtern geführt. Zusätzlich hat er ein Dutzend Mal gleich vor Ort abgeklärt, wo am Sonntag Kühe, Pferde, Geissen und Lamas weiden.

Hermann Wenger hatte beim Verhandeln einen «Heimvorteil». Er ist auf dem Hubel am Rand des Dürrenbergs aufgewachsen. Viele Landbesitzer hat er schon als «Giele» gekannt. Das Gelände kennt Wenger ebenfalls bestens. Vom Holzen. «Jedes Jahr hat unsere Familie ein Holzlos zugeteilt erhalten», erzählt er. «Dann ging es zum ‹Grächen›. So sagt man bei uns, wenn man Holz zum Abtransport rüstet», erzählt Wenger. Er kennt auch die «Gadeslecher» im Gebiet, die gefährlichen Felsklüfte, die manchenorts in unergründliche Tiefen klaffen.

«Die Abwechslung zwischen offenen Alpweiden, ruppigen steinigen Gebieten und schönen weichen Waldböden sind für die Läufer ein Genuss.»Hermann Wenger, OLG Bern

Schon gut zehnmal hat Hermann Wenger bisher das Gelände besucht und sich mit seinem Sohn Simon über die Postenstandorte abgesprochen. Simon Wenger hat die Bahnen für den Nationalen OL am Sonntag ausgeheckt. Bisher ging alles in Ruhe vonstatten. Doch am Samstagnachmittag wird es für die beiden und ihre Helfer hektisch werden: Dann müssen sie vor dem Eindunkeln innert zweier Stunden 110 beflaggte Postenstangen setzen. Und am Sonntag, sobald es hell genug ist, müssen sie noch überall die elektronischen Kästchen installieren, damit die Läufer die Posten auf ihrem mitgeführten Badge speichern können. Um 9.30 Uhr müssen alle Posten bereitstehen. Um 14 Uhr sollten alle Läufer das Ziel – es liegt keine 200 Meter von Hermann Wengers Elternhaus entfernt – erreicht haben.

Denn bereits um 14.25 Uhr beginnt der letzte der fünf Wettkämpfe: Im Dorf unten fällt dann für die 200 Läuferinnen und Läufer der Weltelite der Startschuss zur Sprintstaffel. Ein Lauf, der ausnahmsweise nicht über Stock und Stein, sondern über Trottoirs und um Hausecken führt.

Spannendes Gelände

Warum die Orientierungsläufer Grindelwald als Austragungsort für drei Weltcupläufe und zwei nationale Wettkämpfe gewählt haben, kann Hermann Wenger, ohne zu zögern, sagen: «Die Abwechslung zwischen offenen Alpweiden, ruppigen steinigen Gebieten und schönen weichen Waldböden sind für die Läufer ein Genuss», erklärt er. «Und wer Zeit hat, auf einer Geländenase einmal von der Karte aufzusehen, steht vor einem einmaligen Bergpanorama.»

Programm OL-Wochenende

Freitag, 29. September: OL-Weltcup Langdistanz;

Samstag, 30. September: OL-Weltcup Mitteldistanz und 6. Nationaler OL;

Sonntag, 1. Oktober: OL-Weltcup Sprintstaffel und 7. Nationaler OL.

Infoswww.o-worldcup.ch und www.grindelwald17.olgbern.ch (Berner Oberländer)