Über Schnee und Eis

«Der 11. Glacier 3000 Run steht vor der Tür», schreiben die Verantwortlichen in einer Mit­teilung. Nachdem in der Jubi­läumsausgabe ein Marathon absolviert wurde, gehe es nun am 4. August wieder über die gewohnte Distanz von 26 Kilo­metern.

«Zum ersten Mal beinhaltet das internationale Starterfeld mit Amit und Neepa Seth indische Spitzenläufer und den Amerikaner Andy Wacker», heisst es in der Mitteilung. Das Glacier-3000-Organisationskomitee freue sich ganz besonders auf seinen Ehrengast Sébastien Epiney. Der ehemalige berufliche Spitzenathlet und aktuelle Tourismusdirektor der Destination Gstaad wird als Startgeber mit dabei sein. Epiney ist einer der raren Schweizer Sportler, die gleich in zwei Dis­ziplinen das Weltklasseniveau erreicht haben.

Im Sommer stand Sébastien Epiney im Berglaufsport an der Spitze und im Winter im Skibergsteigen, Disziplin Vertical Race. Startplätze sind noch in allen Kategorien des Glacier 3000 Run verfügbar, inklusive der Nordic-Walking-Strecke (6 km ab Olden­egg) und des Kids Run, der am Samstagnachmittag im Dorf­zentrum von Gstaad stattfinden wird. Eine Nachmeldegebühr von 20 Franken wird ab 23. Juli er­hoben.



Informationen und Anmeldung: www.glacier3000run.ch. (pd)