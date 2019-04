Über 100 Rega-Einsätze

Das sonnige Wetter der vergangenen Tage sorgte für Hochbetrieb bei den Rega-Einsatzleitern, die schweizweit über 100 Helikoptereinsätze koordinierten. So waren gleich zwei Rega-Helikopter aus Zweisimmen und Wilderswil am Sonntag bei einer Rettungsaktion am Col de Lys FR beteiligt: Eine Schneeschuhläuferin rutschte in Gipfelnähe aus und stiess in eine zweite, weiter unten stehende Person. Beide stürzten rund 100 Meter in die Tiefe und blieben verletzt liegen. Die beiden Verletzten wurden an der Rettungswinde aus dem steilen Hang geflogen.