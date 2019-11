Über 100'000 Besucher für die Höhlen

Neue Höhlenbeleuchtung

Nachdem in den vergangenen Jahren sukzessive die Anlagen rund um die Höhlen saniert und modernisiert worden waren, wurde in der letzten Winterpause 2018/2019 die gesamte Elektrik sowie eine von Grund auf neue und innovative Höhlenbeleuchtung und Lichtinszenierung in den St.-Beatus-Höhlen installiert. «So kann auch in Zukunft den Gästen ein einmaliges und eindrückliches Naturerlebnis mit einer zeitgemässen Infrastruktur angeboten werden», heisst es in der Medienmitteilung.

Diese Investition habe sich bereits im ersten Jahr spürbar bemerkbar gemacht, vernimmt man weiter. «Es konnten ebenfalls wieder vermehrt einheimische Gäste verzeichnet werden, welche die neue Höhlenbeleuchtung in Augenschein genommen haben», so die Beatushöhlen-Genossenschaft. Und: «Die daraus resultierenden Feedbacks der Gäste waren durchwegs sehr positiv und erfreulich.»

Am Sonntag, 10. November, ist der offiziell letzte Tag der diesjährigen Saison. Zum Winterschlaf wird deswegen noch lange nicht angetreten. Die im letzten Jahr lancierten Events «Exklusives Candlelight Höhlenraclette» würden weitergeführt, heisst es. Es werden öffentliche Anlässe (Freitag, 6. Dezember; Freitag, 7. Februar 2020; Freitag, 6. März, und Freitag, 3. April) für Einzelpersonen angeboten. Und für Gruppen sei das Angebot jederzeit buchbar.

