Ja, und die haben sich für seinen fünfzigsten Geburtstag nicht lumpen lassen. Es wurde gesammelt – und schliesslich kam ein Betrag zusammen, mit dem sich der Motorradfan einen lang gehegten Traum erfüllen will: Mit einer Harley auf der Route 66 durch die USA tuckern. Noch kann er dies wegen einer Herzkrankheit nicht tun, aber das komme schon noch.

«Kein Jugendtraum»

Seit gut 13 Jahren amtet der Mann aus dem Seeland nun als Türsteher in Grindelwald. In die Sicherheitsbranche sei er durch Zufall geraten: «Das war nie ein Jugendtraum von mir.» Der gelernte Metallbauschlosser, Gipser und Spezialist für Tanksanierungen wurde von einem ehemaligen Nachbarn für Einsätze im Bewachungsbereich angefragt. Seither hat ihn diese Art von Freizeitbeschäftigung nicht mehr losgelassen. Vollamtlich möchte der 55-Jährige nicht als Türsteher arbeiten, aber neben seinem Job in einer Recyclingfirma sei es eine «lässige Abwechslung».

Kurt Beyeler ist einer, der auffällt – durch seine Sprache und sein Outfit. Wenn er etwas sagt, dann direkt, «fadengerade» heraus und mit wuchtigen Worten. Dazu passen seine stets schwarze Kleidung, die Ringe mit Totenköpfen und die zahlreichen Tätowierungen. Er wird etwas verlegen, wenn man ihn darauf anspricht. Er sei halt ein Wolf- und ein fast ebenso grosser Harley-Fan, daher auch die Tätowierungen. «Meinen Rücken ziert ebenfalls ein Wolf, soll ich ihn zeigen?», fragt er mit einem Schmunzeln. Der Vierbeiner ist für ihn Symbol für «Freiheit, Natur und Echtheit». Entsprechend klar fällt sein Fazit für Wolfsgegner aus.

«Tier- und Menschenquäler haben in unserer Gesellschaft keinen Platz.»

«Man rottete diese Tiere aus, um selber deren Beute jagen zu können. Auch heute gibt man ihnen keine echte Chance, wieder hier heimisch zu werden.» So nett der Türsteher seine Gäste begrüsst, so verständnisvoll er als Seelentröster bei Herzschmerz den Gästen zuhört, so heftig reagiert er bei Fragen zum Tierwohl und zu seiner Familie. «Wenn ich jemanden ein Tier quälen sehe, drehe ich durch. Auch auf meine Familie lasse ich kein schlechtes Wort kommen.» Diese heftigen Reaktionen haben ihm schon Probleme beschert. Darüber reden mag er nicht mehr, seine Haltung aber bleibt. «Tier- und Menschenquäler haben in unserer Gesellschaft keinen Platz, da bekommt man es mit mir zu tun.» In solchen Momenten wäre der kräftige Mann, der Vater eines Sohns ist, auch bereit, seine Fäuste sprechen zu lassen.

«Weiches Herz»

Nun zurück zu seinem speziellen Hobby, dem Türstehen. In Grindelwald ist Kurt Beyeler als ein nicht leicht reizbarer Mensch bekannt. «Ich habe ein zu weiches Herz», sagt er. Er spende gerne Trost, habe für Anliegen von Jugendlichen wie auch Eltern gleichermassen Verständnis und schlichte, wo er schlichten könne. Auch bei der Kontrolle der Ausweise drücke er manchmal ein Auge zu. «Sagen wir es so: Ich schaue genau hin – und wenn ein Trainer oder der Präsident einer Gruppe die Verantwortung für ein minderjähriges Mitglied übernimmt, besiegeln wir dies mit einem Handschlag.» Ein Handschlag sei für ihn verbindlich. «Für das, was man verspricht, steht man gerade. So simpel ist das.»

Etwas weniger verständnisvoll reagiert der Türsteher zuweilen auf Sportclubs. Er habe es schon erlebt, dass Sportler im Club Leute anpöbelten, Gläser herumwarfen und der Trainer bloss zuschaute. Geht gar nicht, so das Fazit von Kurt Beyeler. Wenn dann die avisierte Polizei auch noch «vage bleibe», frustriere ihn das. Er sagt es unverblümt: «Trainer und Behörden sollten bei Sport- und Fangruppen konsequenter Grenzen setzen. Da wird zu oft geschwiegen und weggeschaut.» Seinen Job als Türsteher sieht Kurt Beyeler nicht zuletzt als Entlastung für die Polizei. Er sei präventiv tätig, verhindere Exzesse und gebe den Besuchern Sicherheit. So müsse die Polizei weniger ausrücken.

«Trainer und Behörden sollten bei Sport- und Fangruppen konsequenter Grenzen setzen.»

Wie gern man den Mann im schwarzen Outfit und mit dem weichen Herzen in Grindelwald hat, zeigen die Gäste ab und an mit einer «Welle» zur Begrüssung. Eine Geste, die den Türsteher ehrlich berührt.