Trotz Guggiföhn: Lauberhorn-Organisatoren sind zuversichtlich

Zum Regen der vergangenen Tage gesellte sich am Montag noch der Föhnsturm. In den Alpentälern wurde es sehr mild. In Meiringen wurden Temperaturen von 15.5 Grad gemessen, in Frutigen wurde es 12.8 Grad warm.

Ausgehend von einem Tiefdruckkomplex über Grossbritannien hat sich gemmäs meteonews.ch während den letzten Tagen über den Alpen eine südliche Höhenströmung eingestellt. Dadurch resultierte in den nördlichen Alpentälern Föhn. Die Schneefallgrenze lag je nach Gebiet und Niederschlagsintensität zwischen 1200 und 1600 Metern.

Welche Auswirkungen hat das auf die Lauberhornpiste? Sind das Rennen der alpinen Kombination vom Freitag, die Lauberhornabfahrt vom Samstag und der Slalom vom Sonntag womöglich sogar gefährdet?

«Wir hatten im oberen Teil den Föhn mit Windgeschwindigkeiten bis 200 Stundenkilometer, aber wegen der guten Vorbereitung kaum Schäden», berichtete Rennleiter Robert Lehmann am Montagnachmittag.

Trotzdem geben sich die Verantwortlichen der Lauberhornrennen zuversichtlich: «Im Moment sieht es gut aus», sagt Lehmann. «Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir die Rennen am Wochenende und auch die Trainings wie geplant durchführen können.» Da störe auch das viele Wasser nicht.

Im Gegenteil. «Die Piste ist bereit. Wenn wir jetzt noch eine kalte Nacht kriegen, wird sie noch besser», erklärt Rennleiter Lehmann. Und diese kalte Nacht hätten die Meteorologen bis Mittwoch in Aussicht gestellt. Lehmann: «Wir werden Stand heute am Wochenende eine Rennpiste haben, wie sie sein muss.»