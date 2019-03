Im Frühsommer geht an der Seestrasse in Spiez eine Ära zu Ende. Wie die G. Maurer AG gemeinsam mit der Thuner Krebser AG mitteilt, wird die alteingesessene Papeterie per 22. Juni schliessen – nach über hundert Jahren. 1898 hatte Firmengründer Gilgian Maurer seine Geschäftstätigkeit in Spiez aufgenommen. Konrad Maurer, der die Firma in dritter Generation führt, erklärt auf Anfrage: «Die Papeterie schliesst infolge fehlender Nachfolge und wegen eines umfassenden Gebäudeumbaus im Sommer.»