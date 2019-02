Typisch waren in früheren Zeiten anlässlich von Taufessen beispielsweise eine «Chindbettisuppa» oder ein «Wärmli». Diese und andere besondere Gerichte konnten im Alten Schulhaus in Habkern genossen werden. Appetitlich sah der vom Gässli-Beck schön geflochtene Taufring aus. Das besondere «Gotte-Geschenk» durfte nicht fehlen und begleitete das «Taufi-Ässe». Daneben stand eine «Mannequin-Gotte» in historischem Gewand und mit einem Taufkind im Arm, welches eingepackt war in ein mit kostbaren Spitzen umsäumtes, ebenso historisches Taufkissen.