Tourismusorganisation blickt zuversichtlich in die Zukunft

Dieser fand in der Werkstattatmosphäre des Erhaltungszentrums der BLS in Frutigen statt. «Wir wollen gemeinsam Fahrt aufnehmen», erklärt Urs Pfenninger am Rand der Veranstaltung. «Ohne Leistungsträger und ihre Angebote gibts keinen Tourismus in der Destination.»

Im Mittelpunkt der Referate stand die Präsentation des Marketingkonzepts 2019 bis 2021 von Verkaufsleiter Marcel Furer, der neu auch das Marketingteam leitet. Mit Keynote-Speaker Flurin Riedi vom Swiss Bike Park war zudem für inspirierende Bikekompetenz gesorgt.

Zahlreiche Partner nutzten die Gelegenheit, sich aus erster Hand über laufende Projekte und geplante Kampagnen informieren zu lassen. Neben dem Sammeln von Informationen wurde der Tag von allen Anwesenden auch fleissig zum gegenseitigen Austausch genutzt.