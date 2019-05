Touchdown der Amerikaner für Kampfjet-Tests

16 Tage nach dem Eurofighter Typhoon zeigte sich gestern Mittwoch auch die amerikanische Boeing F/A-18 Super Hornet Block III in Meiringen von ihrer besten Seite – und zwar gleich in zweifacher Ausführung: Die Nummern 250 und 251 des neuen Jets landeten Punkt 12 Uhr mittags auf dem Militärflugplatz Unterbach und entschwanden nach umfangreichen Boden- und Lärmtests am Nachmittag wieder in Richtung Payerne.