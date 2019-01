Trockenes Wetter und angenehme Temperaturen am 1. Januar in Interlaken: Wie die Veranstalter des 15. Touch the Mountains am Mittwoch mitteilten, strömten die ersten Besucher bereits um 13 Uhr auf das Gelände um die Höhematte in Interlaken. Der Platz habe sich noch nie zuvor so schnell mit Besuchern gefüllt.