Saint City Orchestra, Hecht und Bligg: Diese drei Formationen werden am kommenden Dienstagnachmittag für die Musik am Touch the Mountains in Interlaken besorgt sein. Der Zutritt zu diesen Konzerten ist dank der Unterstützung durch Kooperationspartner sowie zahlreiche Gönner und Spender gratis. Fans, die ganz nah bei den Bands ihre Lieblingsmusik geniessen wollen, sichern sich im abgesperrten Golden Circle die kostenpflichtigen Plätze direkt vor der Bühne.