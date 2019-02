Gemäss Verordnung über die Entsorgung von tierischen Nebenprodukten dürfen einzelne kleine Tiere bis zu einem Gewicht von zehn Kilogramm auf Privatgrund vergraben werden. Sie müssen mindestens 2 Meter über dem Grundwasserspiegel liegen und mit einer Erdschicht von mindestens 1,2 Metern Dicke überdeckt sein.

Dem Beschuldigten flog ein Strafbefehl der Staatsanwaltschaft ins Haus. Er wurde mit einer Busse von 500 Franken (ohne Eintrag im Strafregister) sowie Gebühren und Auslagen von 320 Franken belegt. Dagegen erhob er Einsprache. Das Regionalgericht bestätigte den Schuldspruch, reduzierte aber die Busse aus Rücksicht auf die gesundheitlichen Probleme und die finanziellen Verhältnisse. Der Mann zog den Entscheid ans Obergericht weiter.

Deutliche Unterschiede

Dieses ging nur bedingt auf den Sachverhalt ein, es fand einen formalen Fehler. In dem als Anklageschrift geltenden Strafbefehl der Staatsanwaltschaft war das Vergehen so umschrieben: Der Angeklagte habe es unterlassen, «die Kadaver von drei toten Tieren korrekt bei einer Sammelstelle zu entsorgen».

Das Regionalgericht stellte aber einen deutlich differenzierten rechtserheblichen Sachverhalt fest: Unter anderem habe der Beschuldigte «drei Katzen in Kisten in seiner Garage» gehabt. «Die toten Katzen waren zu diesem Zeitpunkt weder vergraben noch in einer anderen genügenden Weise gelagert oder zur Entsorgung gebracht worden.»

«Dem Beschuldigten wird im Urteil des Regionalgerichts ein völlig anderer Sachverhalt vorgeworfen als im Strafbefehl der Staatsanwaltschaft», hält das Obergericht fest. Dies sei eine Verletzung des Anklagegrundsatzes. Eine Verletzung, die im Berufungsverfahren nicht «geheilt», also korrigiert, werden könne.

Das Obergericht hebt das Urteil deshalb auf und weist den Fall zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurück. «Namentlich wird sie im Sinne der obigen Erwägungen zu prüfen haben, ob die Anklage zur Ergänzung oder Berichtigung an die Staatsanwaltschaft zurückzuweisen ist.»

Die Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens (1320 Franken) und des oberinstanzlichen Verfahrens (1000 Franken) werden vom Kanton Bern getragen.