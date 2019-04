Tödlicher Autounfall in Adelboden

Auf der Landstrasse in Adelboden kam es zum tödlichen Unfall. Quelle: Goggle Streetview

Bei einem Unfall in Adelboden ist in der Nacht auf Ostersonntag ein Autofahrer ums Leben gekommen. Die Strasse musste für dreieinhalb Stunden gesperrt werden. Nach ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Bern und der Regionalen Staatsanwaltschaft Oberland war ein Autolenker gegen 3.45 Uhr von Adelboden herkommend in Richtung Frutigen unterwegs gewesen, als das Auto in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam, wie es am Sonntag in einer Mitteilung hiess.