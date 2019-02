Über 150 Familien haben laut einer Mitteilung des Naturparks Diemtigtal am vergangenen Wochenende beim Famigros Ski Day im Diemtigtal am Plauschrennen teilgenommen. Die vielen Helfer sorgten trotz dem «Schneesegen» von Petrus für eine den Umständen entsprechend faire Piste für alle Teilnehmer, heisst es in einer Mitteilung der Veranstalter. Die Familie Tobler aus Erlenbach ist auf der Piste Röschtischwend am schnellsten um die Tore gekurvt und konnte sich den Sieg sichern. Auf den Plätzen zwei und drei klassierten sich die Familien Meier aus Erlenbach und Stübi aus Oey.