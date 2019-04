Testplanung im Zentrum kann starten

«Die Testplanung soll und wird verschiedene Lösungsmöglichkeiten ausloten und aufzeigen, was möglich ist.» So weibelte Vizegemeindepräsident Heinz Egli (BDP) am Montagabend im Grossen Gemeinderat für die Testplanung Arealentwicklung BLS, Post, Kronenplatz und den dafür nötigen Verpflichtungskredit über 280000 Franken.