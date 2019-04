Technik und Inspiration im Fokus

Grösse mit «Amerika!»

Am Mittwoch vor Auffahrt (29.5.) nimmt Sebastian Knauer die Zuhörer mit in die musikalische Welt Nordamerikas des 20. Jahrhunderts. Der bekannte deutsche Pianist verschreibt sich in dem von ihm selbst moderierten Programm ganz dem «American Way of Sounds» und den Komponisten des 20. Jahrhunderts, allen voran George Gershwin und auch Leonard Bernstein.

Das letzte Maikonzert an Auffahrt bringt Turbulenzen rund um die Liebe in die romanische Schlosskirche. In Liedern von Hugo Wolf und Kurt Weill werden Liebesmühen thematisiert, und die in Spiez auch schon aufgetretene Sopranistin Marysol Shalit sowie ein Bariton und eine Pianistin setzen eine Kurzoper in Szene, wobei die Frage nach einem Happy End bis dann noch offen bleiben darf.

An einigen der Konzerte wird traditionsgemäss ein Apéro offeriert, an dem sich die Konzertbesucher untereinander oder auch mit den Künstlern austauschen können. Der Verein Schlosskonzerte Spiez hat für die 73. Ausgabe ihrer Konzertreihe einen Wunsch: «Technik und Inspiration – ein magisches Paar in der Musik – sollen die aufmerksamen Besucher der Schlosskonzerte sowohl staunen als auch entspannen lassen.»

Vorverkauf bei der Zimmermann AG, Oberlandstrasse 3, Spiez, Tel. 033'654'84'00. Onlinereservation: www.schlosskonzerte-spiez.ch