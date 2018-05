«Teams sind immer stärker als Einzelne»

Am Freitag sind Sie im Amt. Was taten Sie die vergangenen

Wochen?

Christine Häsler: Ich hatte ein volles Programm. Zahlreiche Übergaben mussten abgewickelt werden. Vorab bei meiner bisherigen Arbeitgeberin, der Kraftwerke Oberhasli (KWO) AG. Aber auch bei verschiedenen Institutionen wie etwa bei der Stiftung Natur und Wirtschaft, der Schule für Holzbildhauerei Brienz oder dem Ärztezentrum Oberhasli. Alles Aufgaben, die mir ans Herz gewachsen sind und die ich sehr gerne gemacht habe. Da galt es loszulassen und Nachfolgelösungen zu finden und zu organisieren.

Und wie bereiteten Sie sich auf Ihre künftige Rolle als Bildungsdirektorin des Kantons Bern vor?

Ich lese viel, was die Materie angeht, und habe Gespräche mit Fachpersonen und mit meinem Vorgänger und Parteikollegen Bernhard Pulver geführt.

Wie viele Ordner mit Baustellen der Erziehungsdirektion stehen schon bei Ihnen zu Hause?

Noch keine. Es wird eine saubere Stabübergabe geben. Es wäre respektlos, wenn ich mich schon vorher einmischen würde.

Wie wollen Sie sich dann einarbeiten?

Es warten sicher strenge Zeiten auf mich. Ich werde mich möglichst rasch über den Stand bei den offenen Projekten orientieren. Von Baustellen würde ich in dem Zusammenhang übrigens nicht sprechen. Schliesslich haben Bernhard Pulver und die Mitarbeiter der Direktion die letzten Jahre sehr gute Arbeit geleistet.

Für mich ist am wichtigsten, dass ich möglichst rasch die Leute treffe, Gespräche mit ihnen führe und sie kennen lerne. Der Respekt gegenüber dem Mitarbeiter, dem Gegenüber war mir auf jeder Stufe, auf der ich bisher gearbeitet habe, sehr wichtig. Das will ich auch als Regierungs­rätin so halten.

Wie muss ich mir das vorstellen?

Wie gesagt sind Gespräche sehr wichtig. Vor allem das Zuhören. Ich lege grossen Wert auf die ­Meinung und die Erfahrung der Mitarbeitenden.

Sie sind seit Jahren in der Politik tätig. Doch noch nie in der Exekutive. Sind Sie für die Regierungsarbeit gewappnet?

Man nimmt in der Exekutive eine andere Rolle ein als in der Legislative, das ist mir bewusst. Aber man arbeitet ja eng zusammen, da lernt man auch die Rolle und die Aufgabe des Gegenübers kennen. Dazu kommen meine Erfahrungen aus dem Berufsleben und den langjährigen Engagements in Stiftungen, Verwaltungsräten und Schul­räten. Ich gehe die Aufgabe mit viel Respekt, aber auch mit Vertrauen an.

Das Berner Oberland hat Erwartungen an «seine» Regierungsrätin. So hat etwa Grindelwalds Gemeindepräsident Christian Anderegg am Empfang zu Ihren Ehren klar gesagt, dass er hofft, das Sie die Sichtweise, die Anliegen und die Nöte des Oberlands in Bern einbringen. Können und wollen Sie das?

Im Regierungsrat ist man in erster Linie klar dem Kanton Bern verpflichtet. Meiner Meinung nach übrigens auch im Grossen Rat. Aber es ist wichtig, dass man weiss, woher man kommt. Ich bin durch und durch Oberländerin, und diese Herkunft hat mich auch geprägt. Das fliesst sicher auch mit ein.

Es wird aber zu oft das Bild eines zerrissenen Kantons ­gezeichnet . . .

Wir müssen das Gegenteil anstreben. Der Kanton Bern ist sehr vielseitig. Das ist seine grosse Stärke. Wir als Regierungsrat müssen um einen Ausgleich und einen Austausch ­bemüht sein.

Einerseits müssen wir der Bevölkerung auf dem Land aufzeigen, weshalb auch sie von der Entwicklung der Stadt profitiert. Andererseits müssen wir den Städtern auch die Anliegen der Landbevölkerung, aber auch deren Bedeutung für den Kanton Bern verständlich machen.

Wie viel Gewicht hat das Oberland in der Berner Politik? Die gefühlte Wahrheit ist einerseits, dass «die in Bern eh machen, was sie wollen». Andererseits erklärte Regierungsrätin Beatrice Simon: «Wenn das Oberland etwas will, kommt es damit durch.»

Das war im Rahmen der Spardebatte im Grossen Rat. Aus eigener Erfahrung weiss ich, dass wir mit dem Oberländerrat ein gutes Instrument hatten, um überparteilichen Interessen des Oberlands zum Durchbruch zu verhelfen. Doch auch andere Regionen und Interessengruppen können sich absprechen, Teams sind immer stärker als Einzelne, die sich gegenseitig bekämpfen.

Die letzten Wochen seien streng gewesen und auch die nächsten Wochen würden intensiv, meinten Sie zu Beginn des Gespräches. Kommt da die Privatperson Christine Häsler nicht zu kurz?

Eine Woche Ferien habe ich mir schon noch gegönnt, bevor es nun losgeht.

(Berner Oberländer)