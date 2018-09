Sustenpass: Lamborghini landet auf dem Dach

Am Samstag kurz vor 11.45 Uhr ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung zu einem Unfall in der Region Steingletscher am Sustenpass ein. Ein Auto war aus noch zu klärenden Gründen neben die Fahrbahn geraten und auf dem Dach liegend zum Stillstand gekommen, bestätigte Oliver Burkhard von der Kantonspolizei gegenüber Bernerzeitung.ch/Newsnet.

Der Unfall ging jedoch glimpflicher aus, als die Bilder es auf den ersten Blick vermuten lassen. Nach Angaben von Burkhard konnten die beiden Person den Wagen selbständig verlassen. Verletzt wurde niemand.

Nach Angaben eines Reporters, der zufällig vor Ort war, handelte es sich beim Wagen um einen Lamborghini Murcielago.

(sih/pkb)