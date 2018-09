Stütze verschoben – Polizei sperrt Lombachbrücke

Schräg steht er da, der gut ein Meter dicke Betonpfeiler der Lombachbrücke auf der Strasse von Unterseen nach Habkern – mit einem grossen Riss im quadratischen Stützenfuss. Heute Morgen rutschte der rund 50 Tonnen schwere Pfeiler nach Justierungsarbeiten plötzlich von der darunter liegenden Stahlplatte weg in den Gegenhang hinein. Verletzt wurde dabei niemand, doch die Kurvenbrücke über den Lombach unterhalb des Bergdorfes Habkern darf bis auf weiteres nicht mehr befahren werden.

Markus Wyss, der verantwortliche Kreisoberingenieur des Kantons, nahm bei einem Augenschein Stellung zur Situation und Ursache: «Die Lombachbrücke steht mitten in einem permanentem Rutschhang, der sich jährlich um einige Zentimeter talwärts bewegt. Deshalb wurden die Brückenpfeiler beim Bau anfangs der Achtzigerjahre beweglich konzipiert. So können sie problemlos auch etwas schief stehen und trotzdem die 400 Tonnen Brückenlast pro Stütze tragen. Und so können die Pfeiler bei Bedarf alle paar Jahre hydraulisch wieder in die Vertikale zum Rutschhang zurückgeschoben werden.»

Am Dienstag war es mal wieder so weit: der durch den Rutschhang etwas schräg dastehende Pfeiler wurde durch ein lokales Unternehmen (Name der Redaktion bekannt) mittels einer Hydraulikpresse um wenige Zentimeter in die vertikale Position zurückgeschoben.

«Solche Rutschhänge haben wir im Berner Oberland an vielen Orten. Und am Simplonpass steht mit der 150 Meter hohen Ganterbrücke ein wesentlich grösseres Bauwerk, das auch seitlich bewegt und dem Rutschhang angepasst werden kann», sagt Markus Wyss.

Am Dienstag ging beim Zurückschieben des Pfeilers etwas schief, der Stützfuss glitt weg. Nach diesem Malheur geht es jetzt darum, schnellstmöglich zwei Stahl-Hilfsstützen einzubauen, welche den beschädigten Pfeiler während der Reparaturarbeiten entlasten.

«Sobald diese Hilfsstützen die 400 Tonnen Brückenlast übernommen haben, kann der Durchgangsverkehr – allenfalls mit einer Gewichtsbeschränkung – wieder passieren», versichert Wyss.

Nur weiss im Moment noch niemand, wie lange es dauern wird, bis diese Stützen gefunden und installiert sind. «Es wird sicher mehrere Tage dauern, bis diese Hilfsstützen installiert sind», so Wyss.

Es hänge von der Verfügbarkeit solcher 16 Meter hohen Stützen ab: «Wenn wir extra welche herstellen müssen, kann es länger dauern.» So oder so hofft der Kreisoberingenieur, «dass wir den Brückenpfeiler bis Ende des Jahres fertig reparieren können».

Den Schaden schätzt Markus Wyss auf einen tiefen sechsstelligen Frankenbetrag. «Die unten aufgesplitterten und und gerissenen Stellen des Pfeilers können wir mit Beton in einem Stahlmantel reparieren», sagt Wyss.

Das Gesamtgewicht der Lombachbrücke, deren untere Hälfte in der Gemeinde Unterseen steht und die obere in Habkern, beträgt rund 1500 Tonnen. «Trotz dieser imposanten Zahlen ist die Brücke als Ganzes nicht einsturzgefährdet, denn die anderen beiden Pfeiler sind unversehrt und stehen kerzengerade da», sagt Markus Wyss.

Die Postautolinie Nummer 106 ist seit dem Zwischenfall unterbrochen und wird dies bis auf weiteres auch bleiben. Die Postauto AG bietet bis auf weiteres ab Beatenberg Waldegg einen Shuttle nach Habkern an.

Auch die Zufahrt mit privaten Fahrzeugen erfolgt via Waldegg und Bühlbach über die asphaltierte, aber einspurige Nebenstrasse (Auschweichnischen vorhanden). (mb/sda)