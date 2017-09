Streit unter Jugendlichen: Auch ein Messer war im Spiel

«Verhaftung im Postauto», titelte diese Zeitung am Montag. Am späten Samstagabend habe die Kantonspolizei im nach Beatenberg verkehrenden Postauto mehrere Personen angehalten. Augenzeugen berichteten, dass Asylbe­werber des Beatenberger Durchgangszentrums Schmocken (altes Schulhaus) darunter gewesen seien.

Am Montag informierte die Polizei per Pressemitteilung: Die Meldung zu einer Auseinandersetzung an der Kanalpromenade in Interlaken habe die Kantonspolizei Bern am Samstag kurz vor 23 Uhr erreicht. Umgehend seien mehrere Patrouillen ausgerückt, hätten jedoch dort keine Personen mehr antreffen können.

Und weiter: «Kurze Zeit später konnten die Einsatzkräfte an der Scheidgasse in Unterseen mehrere Personen feststellen, die unter anderem mit Steinen warfen. Beim Erblicken der Polizei ergriff ein Teil von ihnen die Flucht und bestieg in der Nähe ein Postauto.»

Steine und ein Messer

Insgesamt wurden laut Polizei zehn Personen im Alter zwischen 17 und 21 Jahren angehalten, ­einige von ihnen im Postauto. Die Personen seien zwecks weiterer Abklärungen auf eine Polizei­wache gebracht worden.

Zudem sei ein Messer sichergestellt worden. Verletzt wurde gemäss ak­tuellem Kenntnisstand bei der Auseinandersetzung niemand. An einem Einsatzfahrzeug sei durch einen Steinwurf Sachschaden entstanden.

Asylbewerber?

Waren Asylbewerber aus Beatenberg an der Auseinandersetzung beteiligt, wie das Augenzeugen berichtet hatten? Zum Aufenthaltsstatus gebe man grundsätzlich keine Auskunft, heisst es auf Nachfrage bei der Medienstelle der Kantonspolizei. Die 17- bis ­21-Jährigen seien aber alle «in der Region wohnhaft».

Die fragliche Personengruppe setzte sich aus drei Somaliern, drei Schweizern, zwei Eritreern und je einer Person aus Äthiopien und Por­tugal zusammen. Die Kantonspolizei Bern und die kantonale Jugendanwaltschaft hätten Ermittlungen zu den genauen Umständen der Auseinandersetzung aufgenommen. (pd/sgt)