Das Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) hatte am Montag für die östlichen Teile des Berner Oberlandes die höchste von fünf Lawinenwarnstufen ausgerufen. Daher hat das kantonale Tiefbauamt am Montag die Kantonsstrassen ab Innertkirchen in Richtung Gadmen und Guttannen gesperrt. Bereits am Montagabend ging die Lawinengefahr zurück, so dass auch die Warnstufe auf der Stufe 4 reduziert wurde.