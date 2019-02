«Die Börse findet im gewohnten Rahmen statt», meint Präsident Christian Wampfler aus Spiez. 17 Ausstellende kommen aus der Region, deren 3 aus Graubünden, 2 aus Uri sowie je 1 aus Luzern und dem Wallis.

Auf insgesamt 48 Quadratmetern Ausstellungsfläche sind die jahrmillionenalten Schätze nicht nur zu bestaunen, sondern auch zu kaufen. Im Untergeschoss des Kirchgemeindehauses an der Kirchgasse werden stündlich Bilder einer Strahlertour mit Arbeit in einer Kluft gezeigt. Christian Wampfler hofft auf eine grosse Besucherschar; in den letzten Jahren liessen sich jeweils bis zu 500 Personen von den Kristallen der Oberländer Strahler verzaubern. (jss)

27. Oberländische Kristallbörse am Sonntag, 3. März, von 10 bis 17 Uhr im Kirchgemeindehaus Spiez – mit Strahlerbeizli und Sonderschau. Einritt 6 Franken (ab 16 Jahren).