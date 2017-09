Strafe wegen illegaler Spielautomaten

32 Seiten lang ist das Urteil mit Begründung, das das Regional­gericht im Fall einer Widerhandlung gegen das Bundesgesetz über Glücksspiel gefällt hat. Bereits im Februar berichtete diese Zeitung über das Verfahren. Die strafbare Handlung fand 2011 statt. In einem Lokal in Interlaken beschlagnahmte die Polizei einen Spielautomaten, auf dem man Kingdom, Ring of Pirat, Circus, Jewels und Holliday spielen konnte. Solche Geräte sind, wenn sie nicht geprüft, auf ihre Konformität bewertet und zugelassen sind, nach Gesetz in öffentlichen Lokalen illegal. Vor Gericht stand der Lieferant, der den Apparat im Lokal aufgestellt hatte, wohin er auch andere Spielgeräte geliefert hatte. Der Gewinn wurde damals halbe-halbe mit den Gastwirten geteilt, Buchhaltung gabs keine.

200 Franken Gewinn

Das Gericht ging schliesslich, nachdem es alle Aussagen im langwierigen Prozessverfahren gewertet hatte, davon aus, dass die Einnahmen in der kurzen Zeit bis zur Beschlagnahmung ganze 200 Franken betragen hatten, also 100 Franken für den Geräte­lieferanten. 2015 war dieser mit einer Strafverfügung der Eidgenössischen Spielbankenkommission zu einer Busse von 5500 Franken und einer Ersatzforderung von 7500 Franken an den Bund verurteilt worden. Der Anwalt des Lieferanten stellte das Begehren, dass der Fall von einem Strafgericht zu beurteilen sei; das Regionalgericht Thun hat dies jetzt getan. Es hat den Lieferanten wegen der Widerhandlung gegen das Spielbankengesetz für schuldig erklärt, reduzierte aber die Übertretungsbusse auf 2000 Franken und die an den Bund zu zahlende Ersatzforderung auf 100 Franken. Die beantragte unentgeltliche Verteidigung wies es ab. (Berner Oberländer)