Plakativ könnte man sagen: Alles, was Trauffer im Jahr 2018 anfasste, wurde zu Gold. Oder zu Platin. Es war das Jahr der Superlative; die Krönung eines beispiellosen Aufstiegs in den helvetischen Musik-Olymp, den er selber noch immer kaum begreifen will. Eine Erfolgsmeldung folgte auf die nächste.