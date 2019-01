Still mag die Zeit nach den Festtagen anderswo sein, aber nicht im Stadthaus Unterseen, wenn die Kunstsammlung Unterseen (KSU) im Dachstock «Stille Zeit»-Vernissage feiert.

An der Nachweihnachtsausstellung treffen sich seit Jahren gestandene Künstler und solche, die zum ersten Mal in ihrem Leben ausstellen. 41 Kunstschaffende aus dem Berner Oberland und Umgebung hat die Jury aus KSU-Vorstandsmitgliedern und externen Experten dieses Jahr ausgesucht; fast alle waren am Sonntag an die Vernissage gekommen, um sich mit den zahlreichen interessierten Besuchern zu unterhalten. Und auch die Bilder redeten mit, jedes in seiner eigenen Sprache.