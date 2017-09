Steuersenkung erwogen – und verworfen

Vorneweg die für den Steuerzahler wichtigste Information: Der Voranschlag der Gemeinde Interlaken für 2018 rechnet mit einer unveränderten Steueranlage von 1,77 Einheiten. Auch die Gebühren für Abwasser und Abfall sollen auf dem bisherigen Stand belassen werden.

Wie der Gemeinderat gestern mitteilte, habe man sogar eine Senkung der Steueranlage «erwogen». Aber: «Angesichts der sich häufenden Anzeichen eines sich in wichtigen Branchen (temporär) verschlechterten beziehungsweise rückgängig entwickelnden Geschäftsgangs wurde von einer Anlagesenkung abgesehen.» Auf eine abgekühlte Wirtschaftslage folge zeitverzögert ein für Interlaken nachteiliges Szenario: «Grundsätzlich tieferer Steuerertrag, zusätzlich negative Doppeleffekte aus herabgesetzten Veranlagungen – gleichzeitig enorm hoher Disparitätenabbau sowie steigender Abschreibungsaufwand.» Der Gemeinderat ­wolle mit der Beibehaltung der seit 2015 gültigen Steueranlage dieser Mehrbelastung entgegentreten.

Zudem, so der Gemeinderat, lassen sich die Auswirkungen der künftigen Steuerstrategie des Kantons Bern «zum jetzigen Zeitpunkt nicht klar eruieren».

Fast 400'000 Franken Defizit

Doch mit welchen Einnahmen und Ausgaben rechnet Interlaken überhaupt? Insgesamt sieht die Erfolgsrechnung für den Gesamthaushalt einen Aufwandüberschuss von 391 178 Franken vor, für den allgemeinen Haushalt von 151'183 Franken. Dazu tragen im Vergleich zum Budget 2017 unter anderem folgende Faktoren massgeblich bei:

• allgemeiner Haushalt: Besserstellung um 0,27 Millionen;

• netto 0,33 Millionen Mehrertrag Bussen;

• Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung: Schlechterstellung von 0,14 Millionen;

• 0,11 Millionen Mehraufwand Betriebsbeitrag ARA.

«Es wird darauf hingearbeitet, die langfristigen Finanzverbindlichkeiten mittelfristig auf 20 Millionen Franken zu reduzieren.»Aus der Budgetvorlage

Geld für neue Kanalisation

Das Budget der Investitionsrechnung weist Nettoinvestitionen von insgesamt 7,601 Millionen Franken aus. Davon entfallen 3,21 Millionen auf den allgemeinen Haushalt und 4,18 Millionen auf die Spezialfinanzierung Abwasser. Wie der Gemeinderat festhält, belasten folgende Projekte die Investitionsrechnung massgeblich (wobei es sich um Bruttoausgaben handelt):

• allgemeiner Haushalt: 855'000 Franken für die Erneuerung der Beau-Rivage-Kreuzung und des Vertikalversatzes bei der Talstation Harderbahn; 650'000 Franken für die Aufwertung des Englischen Gartens und 502'000 Franken für die Sanierung der Marktgasse.

• Spezialfinanzierung Abwasser: 1,5 Millionen für die Kanalisationserneuerung im Mittengrabenquartier/Allmendstrasse; 1,296 Millionen ebenfalls für die Kanalisationserneuerung Mittlers Moos; 800'000 Franken für den Ausbau des Regenrückhaltebeckens Herreney.

Schulden reduzieren

«Der Gemeinderat will die Verschuldungssituation mittel- beziehungsweise längerfristig deutlich verbessern», schreibt er. Deshalb habe er in den Budgetricht­linien ab Voranschlag 2015 die Nettoinvestitionstranchen (Gesamthaushalt) limitiert. Für 2016, 2017 und 2018 wurden die Nettoausgaben auf maximal 5,2 Millionen festgelegt. Wie bereits in den vergangenen zwei Jahren überschreitet aber auch das neue Budget den festgelegten Höchstwert. Deshalb: «In Verbindung mit den budgetierten ­Finanzierungsfehlbeträgen pro 2017 und 2018 ist eine Zunahme der Nettoschuld zu erwarten.» Aber: «Es wird darauf hingearbeitet, die langfristigen Finanzverbindlichkeiten (inklusive kurzfristiger Anteil an langfristigen Verbindlichkeiten) mittelfristig auf 20 Millionen Franken zu reduzieren.»

Der Grosse Gemeinderat (GGR) Interlaken wird nun an seiner nächsten Sitzung über das Budget zu befinden haben. Sie findet statt am Dienstag, 17. Oktober, um 19.30 Uhr in der Sek-Aula an der Alpenstrasse. Die Volks­abstimmung über das Budget ist für November geplant.

(Berner Oberländer)