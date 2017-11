Sternekoch im Bergrestaurant

Nach über einem Vierteljahrhundert gastronomischer Tätigkeit der Familie Schärer im Bahnhofbuffet auf der Kleinen Scheidegg werden die Uhren neu gestellt. Ab heute Freitag führt Sternekoch Martin Bieri das Zepter beziehungsweise den Kochlöffel im Restaurant Kleine Scheidegg.

Mittelfristig verfolgt die Jungfraubahn-Gruppe die Strategie, sich in Richtung eines integrierten Freizeit- und Serviceunternehmens zu entwickeln. Im Geschäftsfeld Jungfraujoch – Top of Europe wird bis Ende 2019 schrittweise die Gastronomie mit den selbstständigen Gastrounternehmen auf der Kleinen Scheidegg und dem Jungfraujoch integriert. Sie stellt einen zentralen Bestandteil in der Wertschöpfungskette des touristischen Ausflugs dar.

Testessen mit Prominenz

Unter dem Label «Bar – Bergrestaurant – Lodge Kleine Scheidegg» verwöhnt Gastgeber Martin Bieri seine Gäste ab morgen Samstag mit lokalen Produkten, täglich frisch zubereitet. Gestern luden die Jungfraubahnen Gäste und Medien zu einem Testessen ein. Begrüsst wurden die Gäste von CEO Urs Kessler, Gastroleiter Reto Mettler und Sternekoch Martin Bieri. Mit vor Ort war auch Schweizer Prominenz wie Sängerin Francine Jordi, Sänger Marc Trauffer und Snowboard-Olympiasieger Gian Simmen. Ab morgen Samstag ist der Gastronomiebetrieb mitten im Skigebiet Grindelwald-Wengen durchgehend geöffnet.

Die rustikale Küche bietet Berghütten- und Wohlfühlessen für Fleisch- wie auch «Healthy Food»-Liebhaber. Täglich verarbeitet der 36-jährige Martin Bieri frisch eine Vielzahl lokaler und hochwertiger Produkte. Transparent in der Gaststube platziert sind das Alpine-Gardening-Gewächshaus mit frischen Kräutern, Micro-Greens und Sprossen sowie der Reifeschrank für edle Fleischstücke aus dem Berner Oberland und Rauchfleischspezialitäten. Ofenfrische Kuchen gehören ebenso zum Angebot wie ein Smoker auf der Terrasse, um das hauseigene Pastrami mit Fleischherkunft aus dem Berner Oberland herzustellen.

Zu Martin Bieris Burger werden Pommes frites mit eigenem Kräutersalz und selbst gemachtem Ketchup serviert. Weisse Polenta überrascht auf über 2000 Metern Höhe ebenso wie der Thaisalat, welcher eine Prise Fernost versprüht. Ein Smoker und ein Wok werden am Perron für Aufmerksamkeit sorgen. Letzterer ist eine Hommage von Martin Bieri an Thailands Strassenküchen.

Drei Stuben, drei Stile

Als Rahmen für das neue Angebot wurde den Gasträumen eine Auffrischung verpasst. Eine Zeitreise in die Jugendstilepoche erlaubt die Eigerstube mit authentischem Bahnhofbuffet-Inventar aus der Wendezeit vom 19. ins 20. Jahrhundert.

In der Jungfraustube leuchtet ein Meer von Alpenblumen von der Raumdecke, im Hintergrund ziert die Jungfraubahn das übergrosse Wandbild mit Eiger, Mönch und Jungfrau. Die mit Fell dekorierten Sessel laden zum Verweilen in der alpinen Traumwelt ein. Nebenan die Mönchstube, welche «urchig» traditionell mit Eckbänken gestaltet ist. Zwischen den Holzfassungen zeugen Ausschnitte aus alten Werbeplakaten von den Facetten der touristischen Entwicklung.

«Regionalität ist wichtig»

CEO Urs Kessler hat für die Umsetzung des neuen Gastrokonzeptes wenig Vorgaben gemacht: «Wir sind ein regionales Unternehmen, deshalb ist mir die Verwendung von lokalen Produkten, von einheimischen Lieferanten wichtig, und letztlich soll auch die Wirtschaftlichkeit stimmen», meinte er zum neuen Projekt. Vom neuen Angebot überzeugt waren sofort auch die prominenten Gäste. Markenbotschafterin Francine Jordi: «Ich bin stolz darauf, dass sich die Jungfraubahnen mit dem regionalen Angebot identifizieren.» Marc Trauffer gefällt das einmalig gestaltete Interieur, und Gian Simmen findet das Konzept grundsätzlich ge­lungen.

Alfred Tschabold und Martin Soche, die Gastwirte im benachbarten Restaurant Eigernordwand und auf Eigergletscher, ­sehen mit dem neuen, qualifi­zierten Angebot eine Verschiebung der Gästeströme voraus. Für die bevorstehende Wintersaison wollen sie sich mit ihren Angeboten vermehrt auf eilige und kostenbewusste Gäste einrichten.

