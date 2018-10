Statisten für «Seitentriebe» gesucht

Gesucht: «Künstlertypen (männlich/weiblich), aller möglichen ethnischen Hintergründe im Alter von 30 bis 65 Jahre, ganztags für beide Tage als Künstler und Aktivisten eines Kollektivs unserer Hauptdarstellerin». Das schreibt die Produktionsfirma der SRF-Serie «Seitentriebe» in einer Mitteilung. Ein Teil der zweiten Staffel wird nämlich am Sonntag, 11. , und Montag, 12. November, in Brienz gedreht.

Als Dank für den Einsatz würden die Statisten eine DVD der Serie zugeschickt bekommen und eine Einladung zur Premiere nächstes Jahr erhalten.

Interessierte können sich (mit Foto) melden bei: statisten@langfilm.ch. (Berner Oberländer)