Start frei am Wiriehorn

«Wir sind wieder im Spiel.» Fast auf den Tag genau ein Jahr ist es her, dass Erich Klauwers im Anschluss an die Verhandlung am Regionalgericht Berner Oberland diese Ankündigung machte. Der Nachlassvertrag für die finanziell arg angeschlagene Wiriehornbahnen AG war soeben bestätigt worden, der Konkurs in allerletztem Moment abgewendet.